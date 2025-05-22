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10:55, 22 мая 2025Мир

Трамп отверг требование лидеров ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

WSJ: Трамп отверг предложение о «безусловном» прекращении огня на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами после общения с президентом России Владимиром Путиным отверг требование глав стран Евросоюза (ЕС) о «безусловном» прекращении огня как итога переговоров по Украине в Ватикане. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Некоторые из европейцев, участвовавших в телефонном разговоре в понедельник, настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что никогда не использовал этот термин», — раскрыла газета ход диалога американского лидера с европейскими коллегами.

Отмечается, что во время разговора представители европейских стран в конечном итоге отказались использовать этот термин.

Ранее стало известно, что Трамп в общении с лидерами ЕС выразил уверенность в победе России. По данным Bloomberg, президент США дал понять, что он убежден в победе России, «повторив ряд тезисов Кремля».

Российский лидер и президент США провели очередной телефонный разговор в понедельник, 19 мая. Беседа продолжалась около двух часов. Главы государств обменялись мнениями по поводу возможного прекращения огня и заключения мирного соглашения, которое, по словам Путина, должно основываться на компромиссах.

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