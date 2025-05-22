Раскрыты подробности о найденном в голове скульптуры «Родина-мать зовет!» теле мужчины

Shot: В скульптуре на Мамаевом кургане нашли тело ректора МГАФК Чеснокова

Мужчиной без признаков жизни, которого нашли в голове скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, оказался ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. Подробности о ситуации сообщает Telegram-канал Shot.

68-летний ректор академии попал внутрь скульптуры вместе с экскурсионной группой. Он поднялся наверх по лестницам и через узкие коридоры внутри монумента дошел до головы статуи. Там Чеснокову стало плохо — очевидцы пытались оказать ему первую помощь, но не смогли его спасти.

Чесноков возглавлял МГАФК с 2023 года, он приехал в Волгоград на фестиваль физической культуры и решил посмотреть главную достопримечательность города. Предварительно, у него оторвался тромб. Мужчина мог попасть внутрь статуи без необходимого спецпропуска.

О случившемся в Волгограде стало известно 22 мая. Сообщалось, что в голове статуи нашли человека без признаков жизни. Сейчас дверь, через которую посетители могут попасть внутрь памятника, закрыта. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.