Спрятанное в голове скульптуры человеческое тело нашли на Мамаевом кургане

В голове скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли тело человека

Человеческое тело обнаружили в голове скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом стало известно информационному агентству «Высота 102».

По его данным, человека без признаков жизни нашли утром в четверг, 22 мая. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета России.

Дверь, через которую посетители могут попасть внутрь памятника, закрыта. Правоохранительные органы решают вопрос об извлечении трупа из головы скульптуры. Другие подробности не раскрываются.

Ранее молодую девушку без признаков жизни и с обезображенным лицом нашли в овраге около дома в Бугульме (Татарстан).