Названа причина смерти ректора столичного вуза в голове статуи «Родина-мать зовет!»

Ректор Чесноков умер внутри статуи «Родина-мать» из-за оторвавшегося тромба

Ректор столичного вуза Николай Чесноков умер в голове статуи «Родина-мать зовет!» из-за оторвавшегося тромба. Причину смерти россиянина раскрывает Shot.

Как уточняет издание, Чесноков приехал в Волгоград, чтобы посетить фестиваль вузов физической культуры. Монумент он посетил в рамках культурной программы, однако неизвестно, как мужчина попал внутрь статуи без нужного спецпропуска.

На данный момент по делу допрашивают экскурсовода.

О погибшем известно, что ему было 68 лет. Оказавшись наверху статуи ему стало плохо, спасти мужчину не удалось. Это произошло 22 мая.

