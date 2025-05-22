Обеспеченность России редкоземельными металлами оценили

Глава Роснедр Казанов: РФ обеспечена редкоземельными металлами на 100-400 лет

Россия обеспечена редкоземельными металлами на 100-400 лет. Такое мнение высказал глава Роснедр Олег Казанов, его слова приводит ТАСС.

Речь идет, в частности, о таких редких металлах, как ниобий и тантал, уточнил руководитель ведомства. Нынешний уровень запасов подобных элементов Казанов назвал значительным. «У нас в значительной степени запасов (редкоземельным металлов — прим. «Ленты.ру») достаточно», — резюмировал он в ходе выступления Невском международном экологическом конгрессе.

В то же время степень обеспеченности России рядом других редкоземельных металлов оставляет желать лучшего, посетовал Казанов. Речь идет о так называемых высоколиквидных и дефицитных видах сырья — марганце, хроме и уране. По этим видам в России ведется «агрессивная» геологоразведка. «Здесь мы идем в рискованные проекты, потому что риск этот оправдан», — заключил Казанов.

Ранее начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка Борис Красноженов утверждал, что в ближайшие 10-15 лет главными игроками на глобальном рынке редкоземельных металлов (РЗМ) станут Россия, США, Канада, Австралия и Китай. По его словам, РФ сможет обеспечивать себя выпуском 7,5 тысячи тонн РЗМ в год. У стране также есть неплохой экспортный потенциал, отмечал эксперт. РФ занимает второе место в мире по объемам запасов подобным металлов — около 20-30 миллионов тонн.