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08:46, 4 апреля 2025Экономика

Названы основные игроки на рынке редкоземельных металлов

Красноженов: РФ станет одним из главных игроков на рынке редкоземельных металлов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) в следующие 10-15 лет станут Россия, США, Канада, Австралия и Китай. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

«Разработка месторождений РЗМ и строительство мощностей для разделения концентрата РЗМ на оксиды и дальнейшей цепочки (металлы — лигатуры — изделия) требует значительных финансовых вложений и наличия соответствующих технологий», — объяснил эксперт, добавив, что у РФ есть необходимые технологии.

Он предположил, что страны будут сотрудничать между собой, так, могут возникнуть совместные проекты в Австралии и Канаде, предусматривающие поставки в Соединенные Штаты.

РФ сможет полностью обеспечивать себя выпуском 7,5 тысячи тонн РЗМ в год, кроме того, у страны есть экспортный потенциал. Она занимает второе место в мире по объему запасов — около 20-30 миллионов тонн.

Красноженов отметил, что уже сейчас на мировом рынке растет ажиотаж, потребность в РЗМ повышается примерно на 10 процентов ежегодно, а спустя несколько лет спрос по отдельным металлам может вырасти в 40 раз, что может спровоцировать дефицит предложения.

Пока полностью замкнуть цепочку в области РЗМ смогли только в КНР. «У США зависимость по РЗМ от импорта более 95%, основной поставщик — это Китай, а также Малайзия и Япония. У США постоянно возникают конфликты с Китаем, который доминирует на глобальном рынке редкоземельных элементов и периодически меняет условия экспорта», — обратил внимание специалист. Таким образом, сделал вывод Красноженов, американская сторона может быть заинтересована в разработке проектов вместе с РФ.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, поскольку считает Россию страной экономических возможностей. Эксперт напомнил, что «сейчас экономика и торговля полностью определяют политику».

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