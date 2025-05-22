Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:10, 22 мая 2025Ценности

Образ Юлии Савичевой на музыкальной премии оценили в сети фразой «за Глюкозой следом?»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пользователи сети обсудили образ российской певицы Юлии Савичевой на музыкальной премии телеканала RU TV. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) радиостанции «Русское радио».

38-летняя исполнительница посетила церемонию в белой рубашке, куртке-косухе с шипами, гольфах и ботинках, оформленных высоким голенищем и массивной подошвой. Внешний вид дополнили кожаный галстук, макияж глаз в стиле smoky eyes и ирокез.

Поклонники разделились во мнениях о наряде артистки, оценив его следующими фразами: «За Глюкозой следом?», «Боже, что она с собой сделала?», «Кризис нагрянул?», «Оставайся сама собой. Ой, подожди, не надо так сразу», «Мама рока вернулась», «Не ожидала такого от нее».

В феврале Савичева вновь высказалась о пластических операциях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Украинскому военному министру возведут памятник

    Захарова предложила обвинить инопланетян

    Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

    Путин наградил Лаврова орденом

    Фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

    В Москве собака решила заглянуть к бобрам и застряла

    В российском регионе владельцы автосалона получили большие сроки за обман 262 граждан

    Минобороны сообщило о десятках атаковавших Подмосковье дронах ВСУ

    Стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости