Обвиненный в отмывании денег блогер избавился от элитной квартиры в Москве

Блогер Гусейнов, обвиненный в отмывании денег, переписал квартиру на риелтора

Популярный блогер Гусейн Гасанов, обвиненный в отмывании денег, избавился от элитной квартиры в столице сразу после того, как в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о трехкомнатных апартаментах площадью 124 квадратных метра с панорамным видом в элитном жилом комплексе Neva Towers, расположенных на 44-м этаже. В них блогер сделал дизайнерский ремонт, а пока отсутствовал в Москве, сдавал за 750 тысяч рублей в месяц. После этого он выставлял недвижимость на продажу за 100 миллионов рублей, однако на нашел на нее покупателя.

Чтобы спасти имущество от ареста и конфискации, после возбуждения уголовного дела Гасанов переписал его на нового собственника. Сделку заключили три дня назад. По информации Telegram-канала Shot, новым хозяином апартаментов стал знакомый блогера, звездный риелтор Вадим Богач (настоящая фамилия Де). Специалист по недвижимости ранее подбирал Гасанову подходящую квартиру, а в 2022-м даже подарил на день рождения другую, однокомнатную.

14 мая выяснилось, что блогера объявили в розыск и заочно арестовали. Его обвинили по части 4 статьи 174 Уголовного кодекса РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»).