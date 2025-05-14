Популярный российский блогер отреагировал на сообщение о заочном аресте

Блогер Гусейн Гасанов заявил, что решил проблемы с налогами еще в 2024 году

Популярный российский блогер Гусейн Гасанов отреагировал на сообщение о том, что он был заочно арестован. В сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он заявил, что решил все проблемы с налогами еще в 2024 году.

«Видел новости. Да, звучит громко — заочный арест, но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку», — написал блогер.

Ранее 14 мая стало известно, что Гасанов был объявлен в розыск и заочно арестован. В отношении блогера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»).

Перед этим налоговая заблокировала счета компании «Банда Фудс», принадлежащей Гасанову. Уточнялось, что причиной стало отсутствие финансовой отчетности, а также исполнительные производства в отношении организации.

В 2024 году Гасанов покинул Россию. По некоторым данным, он живет в Азербайджане.