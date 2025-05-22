Однопартиец Трампа проспал важное голосование в Конгрессе

Майк Джонсон: Конгрессмен Гарбарино проспал голосование по законопроекту Трампа

Конгрессмен-республиканец Эндрю Гарбарино проспал голосование в Палате представителей по масштабному бюджетному по законопроекту президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает Newsweek.

«Я просто хочу, чтобы вы знали для протокола: сегодня утром у нас было 217 голосов. Эндрю Гарбарино не успел. Он уснул на заднем сиденье, без шуток. Я его задушу. Но он мой дорогой друг», — пошутил Джонсон на пресс-конференции после голосования.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект президента Дональда Трампа по внутренней политике. Пакет мер предполагает продление налоговых льгот 2017 года, выделение средств для расширения армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям.