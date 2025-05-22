Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:21, 22 мая 2025Наука и техника

Определена польза объятий перед сном

JSPR: Объятия перед сном улучшают настроение и снижают стресс
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Нежные объятия перед сном могут существенно повлиять на уровень стресса и чувство защищенности в отношениях, выяснили американские ученые из Университета Оуберн. Исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR), показало: пары, которые ложатся спать в тесном физическом контакте — в обнимку, лицом к лицу или переплетаясь, — чувствуют себя более спокойно и уверенно.

Авторы работы проанализировали данные 143 пар, которые спят вместе. Средняя продолжительность их отношений составляла 13 лет. Ученые выяснили, что физическая близость в начале сна связана с более низким уровнем стресса, что, в свою очередь, укрепляет эмоциональную связь между партнерами.

При этом не было выявлено связи между объятиями и качеством сна. Вероятно, длительное пребывание в тесной позе может быть неудобным или мешать полноценному отдыху. Однако даже короткий контакт, по словам исследователей, может дать ощутимую психологическую пользу, прежде чем каждый из партнеров примет привычную позу для сна.

Авторы подчеркивают, что объятия — доступный способ укрепить отношения и улучшить ментальное здоровье, особенно в условиях стресса.

Ранее ученые доказали, что сексуальное благополучие в паре зависит от повседневной эмоциональной динамики. Такие действия, как объятия, теплые разговоры и совместные активности, оказывают заметное влияние на интимность и удовлетворение в отношениях, а также снижают напряженность.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация неутешительная». Что говорят в ВСУ о прорыве российских войск к Днепропетровской области и каких последствий опасаются?

    Владимир Путин наградил двух музыкантов

    Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Курскую область

    Трамп велел планировать саммит с участием Путина

    Юной последовательнице битцевского маньяка предъявили обвинение в российском регионе

    В России возмутились получением Реввой гражданства

    «Газпром» отказался от выплаты дивидендов

    Тома Круза назвали ужасным отцом

    «Пятнистый жених» из заповедника России попал в фотоловушку

    Россия передала Украине список военнослужащих для крупнейшего с начала СВО обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости