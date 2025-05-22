Определена польза объятий перед сном

JSPR: Объятия перед сном улучшают настроение и снижают стресс

Нежные объятия перед сном могут существенно повлиять на уровень стресса и чувство защищенности в отношениях, выяснили американские ученые из Университета Оуберн. Исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR), показало: пары, которые ложатся спать в тесном физическом контакте — в обнимку, лицом к лицу или переплетаясь, — чувствуют себя более спокойно и уверенно.

Авторы работы проанализировали данные 143 пар, которые спят вместе. Средняя продолжительность их отношений составляла 13 лет. Ученые выяснили, что физическая близость в начале сна связана с более низким уровнем стресса, что, в свою очередь, укрепляет эмоциональную связь между партнерами.

При этом не было выявлено связи между объятиями и качеством сна. Вероятно, длительное пребывание в тесной позе может быть неудобным или мешать полноценному отдыху. Однако даже короткий контакт, по словам исследователей, может дать ощутимую психологическую пользу, прежде чем каждый из партнеров примет привычную позу для сна.

Авторы подчеркивают, что объятия — доступный способ укрепить отношения и улучшить ментальное здоровье, особенно в условиях стресса.

Ранее ученые доказали, что сексуальное благополучие в паре зависит от повседневной эмоциональной динамики. Такие действия, как объятия, теплые разговоры и совместные активности, оказывают заметное влияние на интимность и удовлетворение в отношениях, а также снижают напряженность.