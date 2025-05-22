Осудили изнасиловавшего и затем расправившегося с двухлетней девочкой россиянина

В Самаре осудили мужчину, изнасиловавшего и убившего двухлетнюю девочку

В Самаре осудили изнасиловавшего двухлетнюю девочку и расправившегося с ней мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По его данным, житель административного центра Самарской области осужден по статьям 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 11 августа 2024 года пьяный россиянин заметил, что маленькая соседка осталась во дворе частного жилого дома одна. Он завел ее в заброшенное здание, находящееся в нескольких метрах от дома. Там злоумышленник изнасиловал ребенка, избил его руками и металлическими предметами. Потерпевшая не выжила.

После совершения преступления мужчина скрылся, но в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению в колонии особого режима. Первые шесть лет он проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за изнасилование двухлетней девочки и последующую расправу над ней.