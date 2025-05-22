Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 22 мая 2025Мир

Песков ответил на появляющиеся в СМИ детали разговора Путина и Трампа

Песков: Детали разговора Путина и Трампа в СМИ контрастируют с данными Москвы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Сообщения в СМИ о деталях разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа со ссылкой на главу Белого дома контрастируют с данными, известными Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Трамп, пересказывая европейским лидерам содержание его телефонного разговора с российским коллегой, якобы заявил об отсутствии у того намерения завершать конфликт на Украине. При этом эти слова американского президента противоречат его более ранним заявлениям о том, что Путин искренне стремится к миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    В Полтаве демонтировали памятник Петру I

    Мужчина бросил работу менеджера и начал путешествовать по морю с кошкой

    Умер создатель «Ночного дозора» и лауреат премии Оскар

    Россияне заметили в небе яркий световой столб

    Грузинский банк подтвердил введение ограничений на покупки для россиян

    Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем в сфере космоса

    Популярный миф о пользе апельсинового сока опровергли

    Спрятанное в голове скульптуры человеческое тело нашли на Мамаевом кургане

    Раскрыта удивительная польза витамина D

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости