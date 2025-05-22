Песков ответил на появляющиеся в СМИ детали разговора Путина и Трампа

Песков: Детали разговора Путина и Трампа в СМИ контрастируют с данными Москвы

Сообщения в СМИ о деталях разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа со ссылкой на главу Белого дома контрастируют с данными, известными Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Трамп, пересказывая европейским лидерам содержание его телефонного разговора с российским коллегой, якобы заявил об отсутствии у того намерения завершать конфликт на Украине. При этом эти слова американского президента противоречат его более ранним заявлениям о том, что Путин искренне стремится к миру.