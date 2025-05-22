Полицейские выловили из водохранилища бочку с загадочными останками

The Thaiger: В Таиланде обнаружили бочку с загадочными останками мужчины

В Таиланде сотрудники полиции выловили из водохранилища в провинции Накхонсаван пластиковую бочку с загадочными останками мужчины. Об этом пишет The Thaiger.

О подозрительной бочке полицейским сообщил местный житель. Он рассказал, что заметил бочку во время рыбалки, а когда приблизился к ней, почувствовал запах разложения. Полицейские нашли внутри останки 50-летнего мужчины. Было установлено, что в него стреляли. Кроме того, на черепе обнаружили повреждения от сильного удара.

Никто из жителей окрестных населенных пунктов не смог опознать мужчину. Также выяснилось, что в районе не подавали заявлений о пропаже человека. Водохранилище расположено на границе провинций Накхонсаван, Пхетчабун и Лопбури. В полиции заявили, что бочку сбросили именно там, чтобы максимально затруднить расследование.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на пляж в Паттайе вынесло останки неизвестного. Первым тело у берега заметил капитан туристического катера.