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12:46, 22 мая 2025Мир

Премьер Польши предрек перманентное противостояние в Балтийском море

Премьер Польши Туск: Балтийское море может стать местом постоянной конфронтации
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Leon Neal / Reuters

Балтийское море может стать местом постоянного противостояния. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает портал Portal Morski.

«Давайте не будем обманывать себя. Балтийское море может стать местом — как сегодня восточная граница Польши — перманентной гибридной конфронтации», — предрек политик, выступая в Центре морских операций в Гдыне.

Ранее Балтийское море ареной сражения объявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно: с человеческими потерями и тому подобным.

Науседа также отметил, что сейчас страны Балтии ведут работу над тем, чтобы маршруты их судов не проходили через территориальные воды России. Кроме того, он назвал санкции Европейского союза (ЕС) эффективным инструментом в борьбе на этом направлении.

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