Путин впервые в рамках проведения СВО наградил женщину званием Героя России

Путин наградил первую женщину званием Героя России за время проведения СВО

Президент России Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России. Трансляция церемонии награждения доступна в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что Болилая — первая женщина, удостоенная этой награды с начала проведения специальной военной операции (СВО).

Глава государства наградил ее званием за мужество и героизм. Женщина во время оказания помощи на передовой закрыла собой раненного солдата. При этом она сама получила тяжелые ранения.

Ранее стало известно, что медсестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. Отмечается, что она выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.