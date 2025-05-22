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14:46, 22 мая 2025Россия

Путин впервые в рамках проведения СВО наградил женщину званием Героя России

Путин наградил первую женщину званием Героя России за время проведения СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Первый канал

Президент России Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России. Трансляция церемонии награждения доступна в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что Болилая — первая женщина, удостоенная этой награды с начала проведения специальной военной операции (СВО).

Глава государства наградил ее званием за мужество и героизм. Женщина во время оказания помощи на передовой закрыла собой раненного солдата. При этом она сама получила тяжелые ранения.

Ранее стало известно, что медсестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. Отмечается, что она выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.

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