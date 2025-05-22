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21:12, 22 мая 2025Экономика

Путин уточнил о стабильности цен на сельхозпродукты

Путин уточнил у Лут, можно ли рассчитывать на стабильные цены на сельхозпродукты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин уточнил у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты. Его слова приводит РИА Новости.

«Можем рассчитывать на стабилизацию цен [сельхозпродуктов], да?» — спросил российский президент.

При этом Лут отметила, что цены на овощи сейчас идут разнонаправленно — на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие снижаются.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания — за 12 месяцев он подорожал на 92 процента. В первом квартале 2025 года тенденция сохраняется, что заставило Минсельхоз задуматься о новом удвоении квот на беспошлинный ввоз продукта до 300 тысяч тонн. С начала года импорт картофеля в Россию вырос в 3,5 раза. В том числе в 26 раз взлетели объемы поставок из Китая.

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