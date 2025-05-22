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05:00, 22 мая 2025Забота о себе

Раскрыт способ вернуть доверие после измены

Психолог Конгост: Доверие к партнеру после измены вернет откровенный разговор
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Психолог Сильвия Конгост заявила, что можно вернуть доверие к партнеру после измены. Способ, как это сделать, она раскрыла в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметила Конгост, многие люди после измены партнера сохраняют с ним дистанцию. Однако на самом деле нужно, напротив, откровенно поговорить на данную тему, чтобы задать необходимые вопросы и получить на них ответы. Во время разговора специалистка порекомендовала постоянно делать упор именно на собственные чувства, которые возникли в сложившейся ситуации.

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По словам эксперта, все эти советы работают только в том случае, если пара снова хочет сблизиться. Причем оба партнера должны работать над тем, чтобы установить гармонию в отношениях, а не только один. Если же человек, которому изменили, принял окончательное решение расстаться, то ему действительно лучше сохранить дистанцию, поскольку она поможет пережить разрыв, заключила Конгост.

Ранее психолог Елизавета Лазарева рассказала, как распознать токсичного человека. По ее словам, у них зачастую отсутствует чувство юмора.

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