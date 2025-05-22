Раскрыт способ вернуть доверие после измены

Психолог Конгост: Доверие к партнеру после измены вернет откровенный разговор

Психолог Сильвия Конгост заявила, что можно вернуть доверие к партнеру после измены. Способ, как это сделать, она раскрыла в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметила Конгост, многие люди после измены партнера сохраняют с ним дистанцию. Однако на самом деле нужно, напротив, откровенно поговорить на данную тему, чтобы задать необходимые вопросы и получить на них ответы. Во время разговора специалистка порекомендовала постоянно делать упор именно на собственные чувства, которые возникли в сложившейся ситуации.

По словам эксперта, все эти советы работают только в том случае, если пара снова хочет сблизиться. Причем оба партнера должны работать над тем, чтобы установить гармонию в отношениях, а не только один. Если же человек, которому изменили, принял окончательное решение расстаться, то ему действительно лучше сохранить дистанцию, поскольку она поможет пережить разрыв, заключила Конгост.

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