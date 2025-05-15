Россиянам перечислили признаки токсичного человека

Психолог Лазарева: Манипуляции и обесценивание указывают на токсичного человека

Люди с токсичным поведением как медленнодействующий яд: сначала кажутся безобидными, но со временем их слова и поступки словно отравляют состояние окружающих, рассказала практикующий психолог, преподаватель Московского института психологии Елизавета Лазарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала признаки токсичности и способы защититься от манипуляций.

После общения с такими людьми окружающие чувствуют неприятные ощущения: стресс, усталость, вину или раздражение, перечислила психолог. Она рекомендовала присмотреться к поведению окружающих, после разговоров с которыми появляется чувство дискомфорта.

К токсичности психолог отнесла несколько ключевых черт, в первую очередь — мир в черных тонах. Специалист пояснила, что в общении с ядовитыми людьми речь идет только о плохом, внимание постоянно акцентируется на неудачах, а все позитивные моменты игнорируются или отсекаются.

Сарказм и отсутствие чувства юмора — еще один признак токсичности, указала Лазарева. Вместо обретения общности и приятного времяпрепровождения благодаря смеху, ядовитые люди ищут повод для ехидства. Их шутки часто высмеивают других, но если им ответить колкостью, они обижаются.

Подозрительность и мнительность — тоже про токсичных людей. Они постоянно стремятся найти в словах и действиях других негативные скрытые мотивы и причины собственных неудач, а также долго «носят» обиды, даже если их никто не хотел задеть.

Важную роль в поведении токсичных людей играют манипуляции, добавила психолог. «Они играют на чувствах других, чтобы добиться своего. Осознанно или нет, но они умело внушают вину или вызывают жалость. Их цель — подчинить и сделать удобным для себя», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Токсичные люди также обесценивают чувства и достижения окружающих и являются двуличными: на людях ведут себя дружелюбно, но за спиной обсуждают и критикуют других.

Токсики собирают вокруг себя "свиту" — людей, которые их поддерживают и решают их проблемы. Они плетут паутину зависимости, в которой окружающие становятся эмоциональными донорами. Также они используют позицию жертвы. Токсичные люди всегда страдают. Это помогает им вызывать жалость у окружающих и избегать ответственности Елизавета Лазарева психолог

Чтобы не поддаваться влиянию ядовитых людей и защитить себя от токсичного поведения, специалист посоветовала установить в разговоре с собеседником четкие границы, не позволять втягивать себя в манипуляции, не поддаваться чувству жалости или вины. Также стоит минимизировать общение, если оно неприятно.

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