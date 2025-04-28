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21:02, 28 апреля 2025Забота о себе

Названы причины внезапной потери интереса к партнеру

Психолог Решетов: Отношения могут исчерпать себя из-за потери доверия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Директор Института практической социальной психологии Павел Решетов назвал причины внезапной потери интереса к избраннику или избраннице. Его слова приводит Пятый канал.

Решетов считает, что охлаждение может произойти по двум причинам. Первая — это неприятие характера или поступков партнера, вторая — несоответствие между ожиданиями и реальностью. Кроме того, по его словам, отношения могут исчерпать себя из-за потери доверия, рутины или в случаях, когда партнеры не понимают потребностей друг друга.

Психолог уточнил, что у потерявшего интерес партнера меняется поведение: он может перестать стараться хорошо выглядеть или, наоборот, слишком много внимания уделять внешности. Постепенно сокращается время, которое партнеры проводят вместе, из их жизни исчезают сюрпризы, комплименты и маленькие радости. «Также из отношений может исчезнуть тактильность. Прикосновения, объятия — это очень важный параметр», — отметил Решетов.

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Чтобы наладить отношения, психолог посоветовал поговорить с партнером, внимательно выслушать его желания. Также он призвал пары чаще бывать вместе, делать комплименты и поддерживать друг друга. «Другими словами, нужно воссоздать ту романтику в отношениях, которая была в самом начале», — резюмировал он.

Ранее девушка рассказала о худшем первом свидании. По ее словам, молодой человек обещал приготовить пасту, но, когда она его пригласила к себе, явился без продуктов, захватив с собой только кусочек сыра.

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