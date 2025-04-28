Девушка пригласила молодого человека домой и провела с ним худшее первое свидание в жизни

La Voz: Юноша обещал приготовить пасту на первом свидании и не купил продукты

Девушка по имени Каролина рассказала, как провела худшее первое свидание в жизни. Ее историю приводит издание La Voz.

Каролина познакомилась с парнем через друзей и после нескольких дней общения в интернете пригласила его на первое свидание к себе домой. Он пообещал, что приготовит им на ужин пасту. Правда, когда девушка открыла дверь, то поняла, что все продукты должна была купить она, а парень принес лишь сыр в пленке и соус в открытой банке. Тем не менее ужин все же состоялся.

Когда пара села за стол, в какой-то момент девушка захотела еще сыра, и потенциальный бойфренд положил ей на тарелку крошечную порцию. Гость аргументировал это тем, что иначе она не почувствовала бы вкус соуса. При этом, уходя домой, парень унес сыр с собой. На следующий день он написал, что ему все понравилось, и предложил приготовить пиццу, но разочарованная манерами ухажера девушка отказалась.

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