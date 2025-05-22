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14:10, 22 мая 2025Силовые структуры

Раскрыта личность найденного в голове монумента «Родина-мать зовет!» россиянина

Найденный в голове монумента «Родина-мать зовет!» оказался ректором Чесноковым
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в голове монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о 68-летнем ректоре Московской академии физической культуры Николае Чеснокове. Он зашел внутрь в составе экскурсионной группы и поднялся наверх. Там, по предварительным данным, ему стало плохо.

Все обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают экстренные службы.

Об обнаружении тела в голове монумента на Мамаевом кургане сообщалось ранее 22 мая.

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