Раскрыта личность найденного в голове монумента «Родина-мать зовет!» россиянина

Найденный в голове монумента «Родина-мать зовет!» оказался ректором Чесноковым

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в голове монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о 68-летнем ректоре Московской академии физической культуры Николае Чеснокове. Он зашел внутрь в составе экскурсионной группы и поднялся наверх. Там, по предварительным данным, ему стало плохо.

Все обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают экстренные службы.

Об обнаружении тела в голове монумента на Мамаевом кургане сообщалось ранее 22 мая.