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07:00, 22 мая 2025Забота о себе

Раскрыта опасность одного вида кофе

Врач Висо призвал отказаться от капсульного кофе из-за содержания канцерогена
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NielsDK / Globallookpress.com

Врач Мануэль Висо посоветовал отказаться от капсульного кофе. Его опасность он раскрыл в беседе с изданием El Español.

Как отметил Висо, в любом кофе содержится соединение фуран, которое выделяется при его обжарке и классифицируется как возможный канцероген. Обычно данное вещество постепенно улетучивается, но капсула является закрытой системой, поэтому оно в ней остается. Это было доказано в ходе одного из недавних исследований, заявил медик.

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По словам специалиста, у лабораторных мышей фуран повышал риск развития рака и повреждения печени, но его влияние на людей еще предстоит изучить. В связи с этим эксперт призвал чередовать этот вид кофе с другими, чтобы свести к минимуму воздействие данного вещества и других потенциально нежелательных ингредиентов на организм.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сделать кофе полезнее. По ее словам, для этого вместо молока животного происхождения необходимо добавлять в напиток растительные аналоги.

Вот это да!
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