Ребенка-маугли нашли в заваленной мусором квартире в российском городе

В Казани нашли ребенка-маугли

В Казани нашли ребенка-маугли. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Жильцы дома рассказали, что ребенок был обнаружен случайно в ходе осмотра квартиры местной жительницы. Россиянка напала на сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних — те вызвали подмогу.

Воспользовавшись тем, что хозяйка жилья была занята спором с сотрудниками полиции, ее соседка заглянула в квартиру — та была завалена мусором. Среди завалов бегал ребенок, предположительно — девочка, как отмечает канал.

Ранее трех детей-маугли нашли в Петербурге. Они жили в подвале вместе с отцом. Никаких документов у мужчины не было, он заявил, что сыновей ему оставила жена, которая уехала в другой город с новым партнером.