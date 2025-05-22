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10:58, 22 мая 2025Россия

Ребенка-маугли нашли в заваленной мусором квартире в российском городе

В Казани нашли ребенка-маугли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Казани нашли ребенка-маугли. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Жильцы дома рассказали, что ребенок был обнаружен случайно в ходе осмотра квартиры местной жительницы. Россиянка напала на сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних — те вызвали подмогу.

Воспользовавшись тем, что хозяйка жилья была занята спором с сотрудниками полиции, ее соседка заглянула в квартиру — та была завалена мусором. Среди завалов бегал ребенок, предположительно — девочка, как отмечает канал.

Ранее трех детей-маугли нашли в Петербурге. Они жили в подвале вместе с отцом. Никаких документов у мужчины не было, он заявил, что сыновей ему оставила жена, которая уехала в другой город с новым партнером.

ЖЗЛ
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