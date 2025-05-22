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16:41, 22 мая 2025Культура

Режиссер театра драмы умер после продолжительной болезни

Актер и режиссер Александр Сафронов умер в возрасте 74 лет после тяжелой болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Актер и режиссер Тверского академического театра драмы Александр Сафронов ушел из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает региональная «Комсомольская правда».

По информации издания, творческого деятеля не стало вечером 21 мая. Последние годы он боролся с тяжелым заболеванием.

«Александр Сафронов или Сан Саныч, как его с любовью называли коллеги, был истинным творцом, верным театру. Он поступил в труппу театра в 1971 году и служил в нем более 54 лет», — сообщает источник.

Сафронов окончил факультет иностранных языков Тверского государственного университета и режиссерский факультет Щукинского училища. За время работы в разных театрах поставил 21 спектакль. Снимался в фильмах у культовых советских и российских режиссеров: Карена Шахназарова и Сергея Урсуляка. Проявил себя как переводчик и литератор.

Ранее стало известно, что режиссер «Ералаша» Надежда Репина ушла из жизни в возрасте 78 лет. Она снималась в культовом «Служебном романе».

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