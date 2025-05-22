Россиянам дали советы по выбору риелтора

Риелтор Перескокова: Отсутствие аватара в соцсетях риелтора должно насторожить

Выбирать риелтора необходимо с учетом его репутации. Своими рекомендациями в этом вопросе поделилась эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Найдя подходящую кандидатуру, о нем нужно прочесть отзывы на сайте агентства или на агрегаторах. Также Перескокова советует изучить профиль риелтора в соцсетях: отсутствие фотографии на аватаре должно насторожить.

«Я бы не стала обращаться к риелтору, у которого, например, в соцсетях нет аватарки или какие-нибудь кошечки-цветочки», — заявила гостья эфира. Если агент и вовсе не ведет соцсети, то обращаться к нему не стоит, считает эксперт.

Также стоит сравнить расценки на услуги агента по недвижимости. Излишне заниженная стоимость должна вызвать подозрения, подчеркивает Перескокова. За свои услуги риелтор не может запросить меньше 3 процентов от суммы продажи квартиры. «Если меньше — это уже звоночек, чтобы подумать», — объяснила она. Заниженная цена объектов в объявлениях также говорит о некомпетентности агента.

Ранее россиянам перечислили признаки мошенничества при покупке и аренде квартиры. Одна из обманных схем, которую используют недобросовестные риелторы, заключается в переводе депозита на личный счет. Также опасения вызывает риелтор, работающий без регистрации ИП или привязки к агентству.