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22:42, 22 мая 2025Экономика

Россиянам дали советы по выбору риелтора

Риелтор Перескокова: Отсутствие аватара в соцсетях риелтора должно насторожить
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выбирать риелтора необходимо с учетом его репутации. Своими рекомендациями в этом вопросе поделилась эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Найдя подходящую кандидатуру, о нем нужно прочесть отзывы на сайте агентства или на агрегаторах. Также Перескокова советует изучить профиль риелтора в соцсетях: отсутствие фотографии на аватаре должно насторожить.

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«Я бы не стала обращаться к риелтору, у которого, например, в соцсетях нет аватарки или какие-нибудь кошечки-цветочки», — заявила гостья эфира. Если агент и вовсе не ведет соцсети, то обращаться к нему не стоит, считает эксперт.

Также стоит сравнить расценки на услуги агента по недвижимости. Излишне заниженная стоимость должна вызвать подозрения, подчеркивает Перескокова. За свои услуги риелтор не может запросить меньше 3 процентов от суммы продажи квартиры. «Если меньше — это уже звоночек, чтобы подумать», — объяснила она. Заниженная цена объектов в объявлениях также говорит о некомпетентности агента.

Ранее россиянам перечислили признаки мошенничества при покупке и аренде квартиры. Одна из обманных схем, которую используют недобросовестные риелторы, заключается в переводе депозита на личный счет. Также опасения вызывает риелтор, работающий без регистрации ИП или привязки к агентству.

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