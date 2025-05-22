Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выгодные поездки на электросамокатах

Юрист Павлов: За обман сервисов аренды электросамокатов можно сесть в тюрьму

За злоупотребление программами лояльности и использование чужих аккаунтов для выгодных поездок на электросамокатах россиян могут посадить в тюрьму. О наказании за обман сервисов аренды предупредил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и кандидат юридических наук Олег Павлов, пишет «Газета.ru».

Самые частые нарушения — многократное использование одноразовых промокодов или пользование чужими аккаунтами с положительным балансом. Это, по словам эксперта, может быть расценено как киберпреступление. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, приговорить к принудительным работам до пяти лет или лишить свободы на срок до шести лет.

«Что касается злоупотребления возможностью неоднократно использовать промокод путем регистрации аккаунта на новый телефонный номер, такие действия могут рассматриваться как гражданско-правовой деликт, влекущий обязанность возместить ущерб, при наличии в пользовательском соглашении запрета на такие действия», — добавил юрист.

Ранее в Минтрансе предложили запретить парковку электросамокатов на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, а также в пешеходных зонах, за исключением отмеченных мест с соответствующими знаками или дорожной разметкой.