Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 22 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выгодные поездки на электросамокатах

Юрист Павлов: За обман сервисов аренды электросамокатов можно сесть в тюрьму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За злоупотребление программами лояльности и использование чужих аккаунтов для выгодных поездок на электросамокатах россиян могут посадить в тюрьму. О наказании за обман сервисов аренды предупредил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и кандидат юридических наук Олег Павлов, пишет «Газета.ru».

Самые частые нарушения — многократное использование одноразовых промокодов или пользование чужими аккаунтами с положительным балансом. Это, по словам эксперта, может быть расценено как киберпреступление. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, приговорить к принудительным работам до пяти лет или лишить свободы на срок до шести лет.

«Что касается злоупотребления возможностью неоднократно использовать промокод путем регистрации аккаунта на новый телефонный номер, такие действия могут рассматриваться как гражданско-правовой деликт, влекущий обязанность возместить ущерб, при наличии в пользовательском соглашении запрета на такие действия», — добавил юрист.

Ранее в Минтрансе предложили запретить парковку электросамокатов на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, а также в пешеходных зонах, за исключением отмеченных мест с соответствующими знаками или дорожной разметкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Россиянам раскрыли законный способ взять семейную ипотеку несколько раз

    Еще пятерых украинских военных осудили за преступления против жителей Курской области

    Российская компания за три года нарастила производство до 25 раз

    Украинскому военному министру возведут памятник

    Захарова предложила обвинить инопланетян

    Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

    Путин наградил Лаврова орденом

    Фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

    В Москве собака решила заглянуть к бобрам и застряла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости