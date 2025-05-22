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13:31, 22 мая 2025Моя страна

Россияне заметили в небе яркий световой столб

В небе над Брянском и Курском заметили яркий световой столб
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал RT

Яркий световой столб заметили жители Брянска и Курска. Кадры появились в Telegram-канале RT.

На фотографиях и видео заметно, как в ярком закатном небе светится столб. Некоторые пользователи в шутку связали аномалию с «посланием свыше», другие вспомнили о народных приметах.

В сентябре прошлого года похожее явление наблюдали над Астраханью. Загадочные светящиеся столбы запечатлел астраханский фотограф и любитель астрономии Вадим Ашмаров. Пользователи соцсетей тогда объяснили, что в холодное время года над фонарями и солнцем наблюдаются световые столбы.

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