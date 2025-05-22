Россиянин купил «бракованную» квартиру и получил вдвое больше ее стоимости

Житель Екатеринбурга купил квартиру с дефектами и получил вдвое больше стоимости

Житель Екатеринбурга купил квартиру с серьезными дефектами и добился компенсации от застройщика через суд. Сумма оказалась вдвое больше той, что он потратил на жилье, сообщают «Вечерние ведомости».

Мужчина приобрел квартиру у застройщика «ЛСР. Недвижимость-Урал» в 2017 году за четыре миллиона рублей. После получения ключей собственник обнаружил нарушение теплоизоляция стен и протечки на балконе, из-за которых внутри образовалась плесень. Россиянин обратился к застройщику с требованием устранить недочеты, однако получил отказ.

Собственник подал иск в суд. Во время разбирательства девелопер предложил мировую, пообещав исправить дефекты и выплатить 90 тысяч рублей компенсации — истец согласился. В 2022-м застройщик провел ремонт в квартире, однако собственник остался недоволен и вновь обратился в суд. По его словам, даже после работ при наступлении холодов в квартире становилось настолько холодно, что ему пришлось временно переехать.

В новом иске мужчина потребовал расторжения договора купли-продажи, компенсацию в размере стоимости квартиры и возмещения убытков в размере разницы между ценой объекта и его реальной стоимостью. В общей сложности сумма иска составила более восьми миллионов рублей. Суд частично удовлетворил требования, обязав россиянина вернуть квартиру застройщику.

Ранее житель города Уварово с инвалидностью получил компенсацию за затопленную дождем квартиру. Суд обязал подрядчиков выплатить россиянину 94 тысячи рублей.