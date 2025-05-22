Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:11, 22 мая 2025Экономика

Россиянин купил «бракованную» квартиру и получил вдвое больше ее стоимости

Житель Екатеринбурга купил квартиру с дефектами и получил вдвое больше стоимости
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель Екатеринбурга купил квартиру с серьезными дефектами и добился компенсации от застройщика через суд. Сумма оказалась вдвое больше той, что он потратил на жилье, сообщают «Вечерние ведомости».

Мужчина приобрел квартиру у застройщика «ЛСР. Недвижимость-Урал» в 2017 году за четыре миллиона рублей. После получения ключей собственник обнаружил нарушение теплоизоляция стен и протечки на балконе, из-за которых внутри образовалась плесень. Россиянин обратился к застройщику с требованием устранить недочеты, однако получил отказ.

Собственник подал иск в суд. Во время разбирательства девелопер предложил мировую, пообещав исправить дефекты и выплатить 90 тысяч рублей компенсации — истец согласился. В 2022-м застройщик провел ремонт в квартире, однако собственник остался недоволен и вновь обратился в суд. По его словам, даже после работ при наступлении холодов в квартире становилось настолько холодно, что ему пришлось временно переехать.

В новом иске мужчина потребовал расторжения договора купли-продажи, компенсацию в размере стоимости квартиры и возмещения убытков в размере разницы между ценой объекта и его реальной стоимостью. В общей сложности сумма иска составила более восьми миллионов рублей. Суд частично удовлетворил требования, обязав россиянина вернуть квартиру застройщику.

Ранее житель города Уварово с инвалидностью получил компенсацию за затопленную дождем квартиру. Суд обязал подрядчиков выплатить россиянину 94 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    Требование для российских экспортеров о продаже валюты продлили

    Нарколог подсказал способ распознать белую горячку

    В Белом доме анонсировали международную поездку Трампа

    Британию уличили в желании изолировать Россию в одном регионе

    ВСУ выпустили по России больше 150 беспилотников за день

    В ЕС назвали абсурдом санкции против России

    Залужный предостерег украинцев от веры в чудеса

    Раскрыт ущерб от действий уволенного замглавы Кубани

    На окраине калужского города сбили БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости