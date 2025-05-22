Россиянин передал украинской разведке секретные данные

ФСБ: В Пензенской области задержали мужчину за передачу данных разведке Украины

В Пензенской области задержали местного жителя за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина в Telegram познакомился с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Россиянин передал ему данные о предприятии оборонно-промышленного комплекса и о железнодорожных перевозках военной техники.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Севастополе оставил в силе приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в государственной измене.

