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12:03, 22 мая 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом российский лоукостер сообщил в Telegram-канале.

Забронировать рейсы по акции можно до конца суток 25 мая, а улететь по выбранным направлениям — с 26 мая по 30 июня 2025 года.

Уточняется, что скидка на тариф «Базовый» составляет 10 процентов, а на «Выгодный» и «Максимум» — 20 процентов. Чтобы применить дисконт, при покупке нужно ввести промокод NEPROSPI.

В акции участвуют рейсы в Стамбул, Анталью, Аланью и Даламан (Турция), Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), Минводы и Сочи, а также полеты из этих городов.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе летом. Для этого нужно грамотно подойти к планированию.

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