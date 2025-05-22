Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом российский лоукостер сообщил в Telegram-канале.

Забронировать рейсы по акции можно до конца суток 25 мая, а улететь по выбранным направлениям — с 26 мая по 30 июня 2025 года.

Уточняется, что скидка на тариф «Базовый» составляет 10 процентов, а на «Выгодный» и «Максимум» — 20 процентов. Чтобы применить дисконт, при покупке нужно ввести промокод NEPROSPI.

В акции участвуют рейсы в Стамбул, Анталью, Аланью и Даламан (Турция), Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), Минводы и Сочи, а также полеты из этих городов.

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