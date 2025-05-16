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06:00, 16 мая 2025ПутешествияЭксклюзив

Названы способы сэкономить на отдыхе летом

Турэксперт Долгих: Рейсы в соседние города помогут сэкономить на отдыхе летом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПрограмма туристического кешбэка:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Отдохнуть летом можно комфортно и насыщенно, даже если бюджет ограничен, главное — грамотно подойти к планированию и не упускать возможности сэкономить, убеждена руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих. Способы избежать лишних трат она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Чтобы снизить нагрузку на бюджет, стоит бронировать летний отдых заранее, минимум за 1,5-2 месяца до начала сезона, рассказала эксперт по туризму.

«Чем раньше вы покупаете билеты и оплачиваете жилье, тем выше шанс получить выгодную цену и выбрать из большего числа доступных вариантов. Некоторые авиакомпании и отели предлагают скидки за раннее бронирование — выгода может достигать 30 процентов», — объяснила она.

Также Долгих рекомендовала рассматривать не только отели, но и апартаменты, гостевые дома и хостелы.

Размещение без питания обходится дешевле, а в некоторых апартаментах и гостевых домах есть кухня, где можно приготовить еду самостоятельно

Екатерина Долгихэксперт по туризму

Кроме того, собеседница «Ленты.ру» посоветовала россиянам выбирать кафе и рестораны вне туристических зон, где питание обычно дороже.

Можно сэкономить и на транспортных расходах, указала эксперт. Для этого стоит обращать внимание на распродажи от авиакомпаний, а также просматривать рейсы с пересадками или в соседние города. Такие маршруты часто обходятся дешевле, рассказала Долгих. Еще один способ сэкономить, по ее словам, путешествовать с ручной кладью, чтобы не платить за багаж.

«Не упускайте выгоду: пользуйтесь горящими предложениями, кешбэком и бонусными программами. Если вы готовы к спонтанным поездкам, горящие туры помогут значительно снизить расходы. Кроме того, банки и туристические сервисы предлагают кешбэк и бонусы за бронирование билетов и отелей. Используйте эти предложения, чтобы получить дополнительную экономию», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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