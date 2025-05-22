Российская судья оценила вклад ООН в регулирование международных экономических отношений

Судья Павлова: Благодаря ООН разработаны важные международные договоры

Важнейшие международные договоры в сфере международной торговли и международного частного права были разработаны только благодаря ООН и в лице ее подразделения Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявила судья международного суда от России Наталья Павлова.

По ее словам, несмотря на критику в адрес ООН, ее вклад в регулирование международных экономических отношений и гражданских отношений с иностранным элементом нельзя недооценивать. Разработанные на площадке организации договоры продолжают активно применяться судами в спорах с участием иностранцев. При этом ООН выполняет функцию регулятора. «Ценность в том, что работают государства совместно для международных торговых отношений», — сказала судья.

По ее данным, под эгидой ООН разработано 11 международных конвенций в сфере международного частного права, посвященных исковой давности в международной торговле, сделке международной купли-продажи, вопросам международных расчетов, транснациональному банкротству, примирительным процедурам, международному коммерческому арбитражу. Семь конвенций уже вступили в силу.

Павлова считает, что альтернативы механизмам, разработанных ООН, человечество еще не выработало, потому важно их сохранить и совершенствовать с участием специалистов.

Ранее в России оценили восстановление контактов с США в ООН. По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, у России и США в ООН установились «удовлетворительные рабочие контакты».

