В России оценили восстановление контактов с США в ООН

Полянский: У РФ и США в ООН установились удовлетворительные рабочие контакты

У России и США в ООН установились «удовлетворительные рабочие контакты». Восстановление взаимодействия двух стран оценил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — сказал он.

Дипломат также отметил, что с назначением нового американского постпреда от дипмиссии США можно ожидать более решительных действий во исполнение указов президента Дональда Трампа. «Чем раньше этот момент наступит, тем лучше», — добавил Полянский.

Ранее о восстановлении контактов России и США рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идет по целому ряду треков», — сказала она.