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08:20, 7 мая 2025Мир

Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США

Захарова: Контакты России и США восстанавливаются, но дело непростое
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Контакты России и США восстанавливаются и идут по целому ряду треков, в частности в области нормализации деятельности посольств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Эти контакты восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идет по целому ряду треков», — сказала она.

По ее словам, тональность консультаций дипломатов была задана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Она подчеркнула, что двусторонние контакты развиваются также на уровне парламентариев, поскольку российские сенаторы общаются со своими американскими визави.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси. Он уточнил, что о ее присутствии на мероприятии станет известно на самом параде 9 мая.

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