Подростков задержали за помощь телефонным мошенникам в обмане российских пенсионеров

На Сахалине полиция задержала подростков, помогавших телефонным мошенникам

На Сахалине полицейские задержали двух подростков из Холмска, которые помогали телефонным мошенникам похитить деньги у жителей области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Юноши 16 и 17 лет через мессенджер устроились курьерами к телефонным мошенникам и должны были по указанию кураторов забирать деньги у обманутых пенсионеров. Одной из жертв стала пожилая женщина — аферисты убедили в ее том, что родственница стала виновницей серьезной аварии. Чтобы ей помочь, пенсионерка отдала 600 тысяч рублей курьерам-подросткам, а они перевели деньги на счета, продиктованные кураторами, оставив себе небольшое вознаграждение.

После этого личности молодых людей были установлены. Они также оказались причастны еще к четырем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей в коробке от утюга.