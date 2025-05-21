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18:00, 21 мая 2025Силовые структуры

Московский пенсионер отдал мошенникам миллионы рублей в коробке от утюга

В Москве пенсионер отдал мошенникам 24 млн рублей в коробке от утюга
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве 70-летний пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 14 мая мужчине позвонили в мессенджере с предложением получить товар из интернет-магазина. Он сказал SMS-код аферистам. Вскоре пенсионеру позвонили с другого номера и убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Кроме того, потерпевшему сказали, что он якобы подозревается в экстремизме.

Для «легализации» денег к москвичу приехал курьер. Мужчина передал ему 24 миллиона рублей в коробке от утюга. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Москве задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в содействии телефонным мошенникам, обманувшим 74-летнюю российскую пенсионерку на 9,7 миллиона рублей.

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