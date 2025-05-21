Московский пенсионер отдал мошенникам миллионы рублей в коробке от утюга

В Москве пенсионер отдал мошенникам 24 млн рублей в коробке от утюга

В Москве 70-летний пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 14 мая мужчине позвонили в мессенджере с предложением получить товар из интернет-магазина. Он сказал SMS-код аферистам. Вскоре пенсионеру позвонили с другого номера и убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Кроме того, потерпевшему сказали, что он якобы подозревается в экстремизме.

Для «легализации» денег к москвичу приехал курьер. Мужчина передал ему 24 миллиона рублей в коробке от утюга. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Москве задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в содействии телефонным мошенникам, обманувшим 74-летнюю российскую пенсионерку на 9,7 миллиона рублей.