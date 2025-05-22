Российский подросток с перцовым баллончиком напал на полицейского и попал под суд

В Башкирии напавшему с баллончиком на полицейского подростку грозит до 5 лет

В башкирском Стерлитамаке 17-летнему подростку грозит до пяти лет лишения свободы за нападение с перцовым баллончиком на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, в январе 2025 года юноша ушел из дома. Полицейские установили его местонахождение и доставили домой. Вернувшись, молодой человек поссорился с матерью, а когда один из сотрудников полиции попытался его успокоить, подросток ударил его рукой по лицу и распылил в него перцовый баллончик.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Свою вину он признал. Все материалы направлены суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Челябинске будут судить местную жительницу, напавшую на полицейского за отказ взломать дверь ТЦ.