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14:25, 19 мая 2025Силовые структуры

Россиянка напала на полицейского за отказ взломать дверь ТЦ

На Урале женщина вызвала полицейского и ударила его за отказ взломать дверь ТЦ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Челябинске будут судить местную жительницу, напавшую на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 12 апреля женщина в развлекательном центре «Галактика развлечений» позвонила в полицию и заявила, что заведение закрыто и работники комплекса отказываются выдавать ее личные вещи. Участковый приехал и отказался взломать дверь, чтобы россиянка забрала свои вещи. Тогда она ударила сотрудника.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что Челябинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС.

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