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10:04, 22 мая 2025Культура

Российский режиссер представил фильм о нацисте на Каннском кинофестивале

Кирилл Серебренников представил на Каннском фестивале фильм о Йозефе Менгеле
Ольга Коровина

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Премьера фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» состоялась в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

Киноадаптация романа французского писателя Оливье Геза рассказывает историю нацистского медика-преступника Йозефа Менгеле, известного как «Ангел Смерти из Освенцима», который скрывался от правосудия в Южной Америке. Главную роль в картине исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.

В 2024 году на Каннском фестивале состоялась премьера картины режиссера «Лимонов: Баллада». Главную роль в ней исполнил голливудский актер Бен Уишоу. В 2022-м в рамках фестиваля был представлен фильм Серебренникова «Жена Чайковского».

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати вручила Серебренникову высшую награду Франции — орден Почетного легиона.

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