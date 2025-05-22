Системную значимость банков в России будут определять по-новому

ЦБ представил двухуровневую методику определения системной значимости банков

Центробанк представил новую двухуровневую методику определения системной значимости банков. Ее особенности раскрыла «Газета.Ru» со ссылкой на материалы презентации российского регулятора.

Новая методика, как уточняется, должна будет заменить действующую с 2014 года и учесть более широкий круг рисков. Речь идет в том числе о таких критериях, как масштабы клиентской базы финансовой организации и степень ее участия в экосистемах.

Основу обновленной методики составит двухуровневая система с количественными показателями. В этом и следующем годах планирует провести тестирование новой системы определения. В 2027-м регулятор допустил возможный первый пересмотр списка банков по новой системе, а в 2028-м ЦБ намерен активно начать применять новые надбавки.

Сама система будет состоять из двух блоков, максимальное суммарное число баллов по новой методике составит 20. Первый блок представляет оценку финансовой организации по различным сегментам бизнеса, включая активы, обязательства, и региональную значимость. Второй перечень — дифференцирующие критерии. Здесь уже будут оцениваться масштабы клиентской базы банков, объемы резервов, непрофильная деятельность и потенциальные последствия на рынке межбанковского кредитования.

По итогам проверки финансовая организация попадет в одну из пяти групп и получит свою надбавку к нормативу достаточности капитала. Для первой группы надбавка составит 2,5 процента, второй — 2 процента, третьей — 1,5 процента, четвертой — 1 процент, пятой — 0,5 процента.

К концу марта 2025 года суммарное количество системно значимых банков в России сократилось на пять единиц — с 23 до 18. В их число вошли крупнейшие по объемам рыночной капитализации финансовые организации, включая ВТБ, «Сбербанк», Т-Банк, «Альфа-Банк» и т.д. Этот список пополнил относительно новый игрок на рынке — Озон Банк. Вынося такое решение, ЦБ учитывал количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.