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15:41, 22 мая 2025Россия

Собянин сообщил о сбитии еще четырех летевших на Москву дронов

Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

С момента предыдущего подобного сообщения главы города прошло около полутора часов. Иных подробностей перехвата дронов, в частности, местности их уничтожения, не приводится.

По данным Минобороны, за период с 20 по 22 мая украинские войска выпустили по России почти 500 беспилотников. Свыше 60 из них было уничтожено средствами ПВО над столичным регионом.

Ранее было опубликовано видео с летевшим в сторону Москвы дроном. Его удалось снять пассажиру авиарейса.

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