Летевший в сторону Москвы беспилотник сняли на видео из окна самолета

Опубликованы кадры летящего в сторону Москвы беспилотника, снятые из самолета

В сети появились кадры летящего в сторону Москвы беспилотника, которые сняты из окна самолета. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах, снятых из иллюминатора воздушного судна, виден летательный аппарат белого цвета. Судя по всему, на видеозапись попал беспилотник самолетного типа.

С начала суток 22 мая было сбито 34 летательных аппарата, которые пытались атаковать столицу. О последней попытке атаки на город его руководитель Сергей Собянин сообщил в 14:12 по московскому времени.

По данным Минобороны, всего за последние два дня над Московским регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 63 беспилотных летательных аппарата. Всего за этот период Украина выпустила в сторону России 485 дронов.