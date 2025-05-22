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11:37, 22 мая 2025Россия

Сотни мигрантов окружили здание в российском городе и попали на видео

В Волгограде сотни мигрантов окружили здание миграционного центра
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Илья Воробушкин / V1.RU

В Волгограде сотни мигрантов окружили здание и попали на видео. Записанный очевидцем видеоролик опубликовало издание V1.ru.

На кадрах видно сотни иностранцев, обступивших миграционный центр. Также можно заметить припаркованный рядом с центром автомобиль медицинской службы и ларек-чайхана.

По информации издания, мигранты уже на протяжении нескольких дней собираются в огромные очереди для получения «разрешения на работу» — вероятно, имеется в виду патент на осуществление трудовой деятельности в России. Иностранцы жалуются, что им приходится проводить в очередях несколько дней, некоторые из них даже были вынуждены ночевать в машинах.

Ранее мигранты устроили драку на входе в миграционный центр во Владивостоке. На представленном ролике видна толпа приезжих, мигранты кричат и пытаются прорваться к входу в здание МВД.

ЖЗЛ
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