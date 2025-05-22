Стал известен масштаб разрушений при массированном ударе ВСУ по Льгову

Врио губернатора Хинштейн: При ударе ВСУ повреждены три дома и четыре машины

При массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову Курской области были повреждены три дома и четыре машины. Масштаб разрушений стал известен из публикации врио главы региона Александра Хинштейна в Telegram.

По словам чиновника, среди поврежденных домов два частных и один многоквартирный.

«В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места», — сообщил Хинштейн.

Также врио главы региона сообщил, что при ударе пострадали более десяти человек.