Стал известен масштаб разрушений при массированном ударе ВСУ по Льгову

При массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову Курской области были повреждены три дома и четыре машины. Масштаб разрушений стал известен из публикации врио главы региона Александра Хинштейна в Telegram.
По словам чиновника, среди поврежденных домов два частных и один многоквартирный.
«В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места», — сообщил Хинштейн.
Также врио главы региона сообщил, что при ударе пострадали более десяти человек.