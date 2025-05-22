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19:32, 22 мая 2025Россия

Стал известен масштаб разрушений при массированном ударе ВСУ по Льгову

Врио губернатора Хинштейн: При ударе ВСУ повреждены три дома и четыре машины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

При массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову Курской области были повреждены три дома и четыре машины. Масштаб разрушений стал известен из публикации врио главы региона Александра Хинштейна в Telegram.

По словам чиновника, среди поврежденных домов два частных и один многоквартирный.

«В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места», — сообщил Хинштейн.

Также врио главы региона сообщил, что при ударе пострадали более десяти человек.

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