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14:40, 22 мая 2025Бывший СССР

Украинскому военному министру возведут памятник

В Полтаве на месте памятника Петру I может появиться монумент Петлюре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

В украинском городе Полтава может появиться монумент военному министру Украинской народной республики (УНР) времен распада Российской Империи Симону Петлюре. Об этом пишет Telegram-канал «Труха».

Памятник планируется установить у улицы, названной в честь украинского атамана. Сообщается, что планы об установке монумента были давно, однако реализацией местные власти занялись только сейчас.

Мемориал Петлюре могут открыть в 2026 году.

Симон Петлюра руководил Директорией УНР и был главным атаманом в государственном образовании, существовавшей с 1917 по 1921 года. После ликвидации УНР, он обосновался в Париже, где над ним расправился анархист Шолом Шварцбард.

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