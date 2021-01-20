В Полтаве объявили конкурс на памятник Петлюре

Власти украинской Полтавы объявили всеукраинский архитектурный конкурс на возведение памятника главе Директории (правительства) Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

По мнению полтавского руководства, 2021 год станет знаковым для страны, так как 100 лет назад на ее территории завершилась «Украинская народная революция 1917-1921 годов». В этот период республика имела собственную повстанческую армию, а Петлюра стал ее «преданным и решительным командующим».

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Власти указали, что руководитель освободительного движения имел неординарные дипломатические способности, а также пользовался авторитетом в правительстве и вооруженных силах. Необходимость установки памятника атаману обосновали «восстановлением исторической справедливости» и «удовлетворением общественных инициатив».

Точные сроки возведения культурного объекта не называются, однако итоги конкурса будут оглашены в июне. Администрация города пообещала автору лучшего эскиза денежный приз в 40 тысяч гривен (около 104 тысяч рублей).

Петлюра руководил Директорией УНР, был главным атаманом республики, существовавшей в 1917-1921 годах. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов, совершенных в период Гражданской войны в России, в связи с чем Израиль на официальном уровне осуждает современное увековечивание памяти Петлюры.

Петлюра был убит в мае 1926 года в Париже еврейским поэтом и анархистом Шоломом Шварцбардом. На суде Шварцбард объяснил свои действия местью за гибель евреев от рук петлюровцев и был оправдан.