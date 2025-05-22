Стало известно о противоречиях в истории вернувшегося из Афганистана «советского солдата»

Военкор Коц: Вернувшийся из Афганистана Красноперов мог воевать против СССР

В истории вернувшегося в Россию «советского солдата», который дезертировал из своего подразделения во время службы в Афганистане и провел в стране 40 лет, есть противоречия — он мог воевать против родины. Об этом стало известно из публикации российского военного корреспондента Александра Коца в Telegram.

По словам военкора, СМИ героизируют Красноперова и подают его случай как историю жертвы. При этом, как отметил Коц, сам Красноперов, присоединившийся к повстанцам, сменивший имя с Сергея на Нурмомад и принявший ислам, рассказывал американским журналистам, что принимал участие в боевых действиях против СССР.

«Цитата: (...) "Танки и вертолеты нам очень досаждали. Я чинил пулеметы, ремонтировал орудия. Мы метко стреляли по вертолетам, напугали летчиков, и со временем они перестали прилетать". И история сразу играет другими красками», — напомнил Коц заявления самого Красноперова журналисту Джерому Старки.

Журналист добавил, что российским журналистам Красноперов рассказывал другую версию событий, по которой он никогда не воевал против советской армии, а часть оставил якобы из-за издевательств сослуживцев. «Я общался в Афганистане с такими. Истории — как под копирку», — отметил военкор. Коц подчеркнул, что Красноперов уже «сам себя наказал», но призвал не героизировать его.

Как сообщалось ранее, вернувшийся в Россию из Афганистана Красноперов уже раскритиковал внешность россиянок.