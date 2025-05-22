Советский военный вернулся в Россию спустя 40 лет и удивился новым модным трендам

RT: Военный вернулся в Россию после 40 лет жизни в Афганистане и удивился моде

Экс-военнослужащий советской армии Сергей Красноперов вернулся в Россию спустя 40 лет. Эти годы он жил в Афганистане. Об этом пишет RT.

По словам Красноперова, внешний вид людей сильно изменился со времен СССР.

Бывший военный отдельно высказался о тенденции увеличения губ. «Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — сказал он.

Ранее депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов хотел добиться установки нормы для увеличения губ у россиянок. По его мнению, слишком большие от инъекций губы выглядят ужасно и кринжово. «Люди с огромными губами, как будто их покусали пчелы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь четко нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги», — сказал политик.