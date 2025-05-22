Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:28, 22 мая 2025Ценности

Советский военный вернулся в Россию спустя 40 лет и удивился новым модным трендам

RT: Военный вернулся в Россию после 40 лет жизни в Афганистане и удивился моде
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Экс-военнослужащий советской армии Сергей Красноперов вернулся в Россию спустя 40 лет. Эти годы он жил в Афганистане. Об этом пишет RT.

По словам Красноперова, внешний вид людей сильно изменился со времен СССР.

Бывший военный отдельно высказался о тенденции увеличения губ. «Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — сказал он.

Ранее депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов хотел добиться установки нормы для увеличения губ у россиянок. По его мнению, слишком большие от инъекций губы выглядят ужасно и кринжово. «Люди с огромными губами, как будто их покусали пчелы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь четко нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

    В российском регионе иностранец попытался дать взятку сотруднику ФСБ

    Оптимизм российского бизнеса рухнул

    Япония захотела сотрудничать в разработке оружия

    Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над вернувшимися из плена украинскими бойцами

    Стало известно о серьезных боях у Северска в ДНР

    Неразорвавшиеся при атаке БПЛА 60-килограммовые бомбы нашли в столице российского региона

    В Южной Корее назвали причину публикации данных со стороны КНДР об инциденте с эсминцем

    В Киеве прозвучали взрывы

    Канада захотела присоединиться к «Золотому куполу» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости