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08:40, 22 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о серьезных боях у Северска в ДНР

Марочко: У Северска в ДНР идут серьезные бои
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У Северска в Донецкой народной республике (ДНР) идут серьезные бои между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Восточнее Северска идут серьезные боестолкновения с переходящей инициативой. При это штурмы со стороны противника не ослабевают», — написал он. Эксперт отметил, что у украинских военных отмечается нехватка боеприпасов и ударных дронов. При этом, по его словам, штурмы с их стороны не ослабевают

Марочко уточнил, что российским войскам удалось занять ряд украинских позиций в районе села Верхнекаменское. Кроме того, по его словам, подразделения армии России продолжают атаковать противника в районе Григоровки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал самый горячий участок фронта в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, наиболее трудным для украинских войск остается покровское направление.

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